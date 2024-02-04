年宵花檔被玩殘 食環老是愛刁難

年宵花市開鑼，商戶希望發新年財，市民也想開開心心辦年貨，可惜這麼簡單的願望，也因為食環署官僚成風、大擺官威而落空。深水埗界限街花墟有花檔投訴，今年突然遭食環署刁難，一改往年做法，不准貨車停在檔前落貨，令他們大失預算。食環署以保安為由一改過去規矩，真是好大的官威！

執法部門公布，旺角花墟會由今日起至大年初一封路，實施特別交通安排和人流管制措施，避免過去出現人車爭路、險象環生的情況，有關做法獲外界讚好。惟深水埗界限街花墟並無上述安排，偏偏食環署選擇性地不准貨車在某些檔口前落貨，另劃卸貨區，因而令花檔商販怨聲載道。

本報接獲投訴，有在上址經營年宵花檔14年的花檔商販表示，一直以來貨車都可以駛入街道並停在檔前落貨，但今年卻不獲准許，食環署要求他們改在老遠的地方落貨，非常不便，更要增加人手和時間搬貨，廢時失事。特別是有些檔攤獲准在檔前停車，甚至連搭棚也准許，有些卻不可以，難以明瞭食環署所持標準，向署方交涉亦不得要領，質疑是存心刁難，甚至是擺官威。

事實上，早前亦有投得花墟年宵市場攤位並已簽約的本地商戶，在年宵開始前3日，始接獲食環署通知終止合約，並明言毋須向他交代原因，態度頗為惡劣。有關商戶被指是「黃店」，被終止租約或與此有關，然而界限街花墟檔販並無政治背景，十多年來也是安分守己做小生意而已，現在卻連停車落貨也遭禁止，署方之官僚和「大晒」，實在很難不令人反感。何況阻街罰款現已提高至6,000元，商戶都擔心稍一不慎便會遭重罰，堪稱戰戰兢兢，如履薄冰。

再者，隨着北上消費蔚然成風，本港零售業「吊鹽水」，生意十分難做。雖然部分植物被禁攜帶入境，但港人北上辦年貨和買年花依然前赴後繼，甚至有內地農場提供直接運送服務，益發令本地商戶難以競爭。在人流大減之下，為爭取生意，年宵商戶都不敢加價，只望趁新春喜慶氣氛「賺番筆」收復失地，偏偏食環署橫加刁難，歡樂氣氛一掃而空，這不是自製民怨是甚麼？

更不必說，食環署一直長踞最多人投訴的政府部門榜首，單是政府1823熱線去年接獲的投訴來電，食環署便佔16.6萬宗，佔比高達26%，排名「第一」。由環境衞生到食物安全再到處所發牌，該署無一做得好，甚至不斷被審計署及申訴專員公署炮轟。「尸位素餐，胡混度日」八個大字，早就成為該署的代名詞。

目前本港經濟可謂面對外憂內患，一方面是樓股齊跌，市民身家縮水，消費「就住就住」；另一方面是內地零售和飲食業服務不斷提升，搶掉本港不少生意，北上消費勢不可當。新春佳節當前，大家但求和氣生財，做官的好應該體恤民情，盡量予人方便，無奈有些廢衙門反其道而行，成為小市民和小商戶眼中的惡吏。所謂良政善治，真是無從談起！