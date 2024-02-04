龍七公：香港足球提升 優化青年培訓

在去年杭州亞運中，中國香港足球代表隊破天荒打入四強；在最近的亞洲盃，港足也踢出拚勁，與勁旅伊朗有來有往。支持港足的市民固然興奮，但興奮過後，更需思考怎樣延續佳績，而培訓有潛力的青年運動員是當中重要一環，所以優化現時香港超級青年聯賽（超青聯）相當重要。

運動發展需要普及化，同時作精英化發展。普及化和精英化並不衝突，就像音樂選秀節目，有「海選」、有足夠多的機會和參與，才能發掘出更多有潛力的人才；但同時要有精英化的培訓、演出和讓精英從中賺到生活所需的機會。筆者聯同幾位議員早前會晤香港多間球會，討論超青聯優化建議。多間球會反映，現時球會的主要經費，優先傾向於主球隊，青訓的資源不足。畢竟主球隊是各球會的主業，香港球會又不像英超、西甲球隊，在資源有限下實無可厚非，因此各球會需要依靠政府的資助來發展青訓。青年精英認證計劃已運行4年，球會普遍認同計劃能加強培育，但現有計劃有需要優化。

資源不足 杯水車薪 超青聯的定位是香港最高水平的青年聯賽，並不是一般興趣活動，精英青年運動員的訓練計劃，參與球隊需符合足總青年精英認證計劃之認證。現時訓練成本每年遞增，球會反映以目前50萬至60萬元的資源，只足夠支付兩名本地青訓教練之年薪，對球會整體青訓開支是杯水車薪。要有更好效果，必須增加資助，但使用公帑也須講求效益。筆者認為可設立成果掛鈎制度，也就是以一系列青訓成效建立KPI衡工量值，作為額外增加和獲延續資助的條件，以免出現濫竽充數、浪費公帑。另外，恒常而穩定的練習場地，一直是各球會長期面對的困擾，沒有場地又如何做青訓呢？筆者相信，無論是確保恒常用場的次數，或是改善球場質素，都是政府需要做的工作。

現在青訓其實有不少開支，例如球會反映從2024至25年球季開始，亞洲足協強制性要求職業球會為12歲以上註冊的青年球員每年接受體檢，每人每年費用高達3,500元。此外，現今精英運動發展更需要科技化、數據化，要透過裝置及軟件獲得球員和隊伍比賽及訓練的數據，並作出分析，以更有效提升整體訓練水平和系統地發掘具潛質的球員。這些都需要政府協助，一方面可以透過資助，更重要是統籌推動，促成與大學及科研公司合作，發展香港的運動科技。

最後，如何令青年足球得到大眾關注也相當重要。香港電台轉播超青聯效果不錯，有助大眾接觸青年足球，也提升球員的榮耀感，但由於成本原因，轉播於本球季暫停。筆者建議下季恢復重點賽事轉播，可帶動球員朋輩關注，吸引他們入場支持。此外，政府應為商業贊助體育項目提供更多稅務優惠或配對基金形式，讓體育界獲得更多資源。筆者認為球員需要培訓，比賽的觀眾群和企業參與亦需培養，故應把超青聯賽事轉播作長久安排。