笑看天下：唔會容忍 必須壓抑

中東戰火延燒，牽涉伊朗及親伊朗組織，令戰事更形複雜，如何拆解，又要「有面子」找到下台階，着實考驗拜登政府嘅手段和智慧。美軍喺約旦嘅基地上月28日遇襲，造成3死數十人受傷，美國國防部長奧斯汀日前召開簡報會時稱，美軍會展開為期數天嘅報復性攻擊行動，針對獲伊朗喺背後支持嘅敍利亞及伊拉克民兵組織。

從奧斯汀所言嘅「報復性攻擊行動」，可見美國「要打誰就打誰」嘅霸氣，以及未找到證據，導彈已連珠發射嘅氣燄，如今已不復見，表示「反擊行動將分階段進行」、「要睇天氣而定」、「美國不是要與伊朗開戰」，直至香港時間本月3日才展開行動。

事實上，奧斯汀說話閃縮，佢話華府唔知伊朗是否知悉美軍喺基地遇襲之事，不過這並不重要，因為區內所有攻擊美軍嘅無人機都與伊朗有關。阿哥，若然美國對伊朗不是有所顧忌，單憑「區內所有攻擊美軍嘅無人機都與伊朗有關」，還能如此「平和」的要分階段反擊親伊朗組織嗎？奧斯汀顯然知道中東局勢難搞，佢都指出，以色列和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯喺加薩嘅衝突持續，胡塞武裝又將紅海變「怒海」，形容現時中東地區係危險時刻。美國話唔會容忍，卻必須壓抑，形勢比人強也。

呢，拜登早前頒布行政命令，制裁4名喺西岸地區暴力針對巴人嘅以色列定居點居民，禁止佢哋持有美國資產及入境美國等，係拜登針對以色列人採取嘅最重大行動。然而，以色列總理辦公室指美方制裁「冇必要」，總理內塔尼亞胡甚至批評制裁「多餘」。內氏對美國所進行嘅制裁竟嗤之以鼻，可見拜登一開始全力支持內氏對加薩狂轟濫炸已鑄成大錯，再想阻止以色列強吞加薩已經太晚了！