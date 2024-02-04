冰鑑春秋：換不掉的扎盧日內

烏克蘭總統澤連斯基不惜冒着可能動搖軍心，也要陣前換將，將目前唯一能威脅他地位的總司令扎盧日內撤換的傳言，已經超過兩個星期。儘管媒體言之鑿鑿指稱澤氏已簽署命令，但扎盧日內卻仍舊不動如山，真實的情況到底如何？

《泰晤士報》與《金融時報》均引述所謂知情人士的說法報道，扎盧日內被叫去跟澤連斯基開會，澤氏當場要求扎盧日內辭職轉任國防顧問，但扎氏拒絕服從命令，澤連斯基則說如果扎盧日內不肯自己辭職，就會簽署命令撤換他！還強調無論扎氏是否願意擔任國防顧問，總司令都會換人來當。

報道繪聲繪影地指出，扎盧日內回到辦公室，告訴部屬自己被開除了，準備收拾東西走人。消息傳出後，不僅英美紛紛表示關切，要求澤連斯基不得撤換扎盧日內；澤氏原本屬意的接替人選，國防部情報總局局長布達諾夫跟陸軍司令西爾斯基，也都力挺扎盧日內，拒絕接任總司令職務，迫使澤連斯基在內外交迫下收回成命。

去年12月的民調顯示，扎盧日內在烏克蘭人民的信任度以88%領先澤連斯基的62%，若烏國舉行大選，扎氏有可能挑戰澤連斯基。而扎盧日內趨於保守的戰略，也和澤連斯基不顧烏軍現況、力求積極進攻的想法背道而馳。許多人認為，澤氏嘗試撤換扎盧日內的舉動，只是為了維持自己地位的穩固，但這卻可能導致烏克蘭的局面更加惡化。

擺在眼前的情況是，扎盧日內不僅在烏軍內有相當人望，也是英美盟國藉以制衡澤連斯基、避免戰局失控的臂膀。澤連斯基若是一意孤行，很可能畫虎不成反類犬。

烏國的戰況日益艱難，現在又將帥不和，要結束烏國人民的苦難，恐怕依舊遙遙無期。