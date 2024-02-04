坦言集：跟從美國？

我主持的一帶一路國家的碩士課程，以一帶一路國家為教學對象，也盡可能用當地看法，反映當地情況，排除西方中心的觀點，因此聘請的教授盡可能來自一帶一路國家，要求他們長時期在本國或相關國家教研，不是在英美西方接受教育的海歸。相對於香港的大學教研人員，差不多全屬西方訓練培養，執着西方的價值觀，我希望可以此提供更切合一帶一路國家現實發展的陳述、分析。

可是，個別內地海歸留港的經濟學家，批評來自一帶一路國家的教授不好，一是他們不是出自英美名校；二是他們的著作主要不是英文，也不是刊在西方頂尖學刊。這是典型的美國觀念，背後的假設是西方的理論與研究可普世通行，其他國家只能按英美名校頂尖學刊行事，不可以有不同之處。可惜他們忘記蘇聯東歐瓦解時，美國一流的經濟學家前往指導這些國家進行市場改革，依據的是西方主流的理論與政策，結果是這些國家經濟政治與社會崩潰和解體。例如烏克蘭從蘇聯時期的發達社會，經二、三十年經濟大倒退，今天淪為歐洲最窮的國家，辜負了當地優越的農業資源，和蘇聯時期長期龐大的人才與科研投資。

而在蘇聯東歐以外，這一、二百年有哪個國家依據西方主流經濟學可以有所發展，而不是陷入嚴重困境？這些西方經濟學也解決不了美國長期的經濟增長乏力、貧富懸殊。美國富裕的能源礦產，積累的龐大資金，從各國吸引的眾多人才，以及美元的霸權，也救不了美國的債務經濟。美國出口只餘武器在全球佔絕對優勢。

用美國的經驗、理論強加於別國，往往弄出許多笑話，主因是這些美式經濟學家不懂現實，多紙上談兵。多年前，一位國際金融機構的主管帶着首席經濟學家來請教我，因當時緬甸的公布統計與現實經濟有極大矛盾。我的答案很簡單，緬甸的翡翠生產與出口由軍方控制，在政府統計之外。但出口規模相當於GDP一半。官方統計少了這一項，所有數字便不準確了。不明此點，怎能分析緬甸呢？

一帶一路國家的教研，不能困於美國典範式。首要了解當地種種情況，才可有所明白，不會變成盲人摸象。

我們的課程着重與現實相符，幫助學生日後在有關國家實踐。能得到這些非西方教授的參與，是我們之福。迷信西方的，就讓他們抱着美國的大腿吧！