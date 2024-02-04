退休助理消防區長 西半山墮斃

【本報訊】昨晚近8時，執法部門接報，指一名男子疑從港島西半山柏道25號政府宿舍高層墮下，倒地重創昏迷。救援人員趕至檢查後證實事主當場死亡。執法人員封鎖現場，並且用布遮蓋遺體，現場沒有遺書，案件暫時無可疑，事主死因有待驗屍確定。

據悉，死者姓嚴（55歲），為消防處退休人員，曾任職昂船洲潛水組助理區長，有高血壓及膽固醇超標，他與妻子及兩名分別19、20歲的兒子，居於上址A座一單位約15年。昨午約5時半，事主兩名兒子出門，未見父親有異樣。至晚上約7時45分，嚴與太太在家晚膳後，事主在廚房洗碗，其妻在浴室洗澡，惟她沐浴後發現丈夫不在屋內，廚房有一個被打開的工具箱。約5分鐘後，有途人發現事主倒臥A座地下近停車場位置，隨即通知保安員報案求助。

執法人員登樓調查，在大廈7至8樓梯間，發現一個鐵錘及開啟的窗，其位置切合死者的倒臥地點，相信他從該處墮下。有死者朋友透露，事主曾於日前透露不開心，並於昨日來電表示心情低落，兩人遂相約翌日飲茶詳談，惟死者未有透露因何事不快。

消防處回覆指，得知昨晚於柏道25號政府宿舍墮樓男子為一名已退休屬員，他退休前隸屬海務及潛水區任職助理消防區長，2023年12月退休。消防處對有退休屬員離世感難過，會安排福利組接觸死者家屬提供協助。