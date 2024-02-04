毒案猝斃疑犯 為賽車好手黃桂華

【本報訊】海關與執法部門於上周三在元朗八鄉高埔村偵破一宗億元可卡因毒品案，並且拘捕4名男女，其中一名受查時反抗的57歲男疑犯，當日被制服後昏迷，送院搶救惜翌日不治。據悉，死者是有逾20年經驗的賽車好手黃桂華（Anson），他曾24次參與澳門格蘭披治大賽車，並活躍於不同類型賽事，即使年過半百，黃男仍馳騁賽場獲獎無數。

年過半百仍獲獎無數 根據資料，黃最後一次參賽為2022年第68屆澳門格蘭披治大賽車，當時他進入GT賽車最高級別前10，以第9名完成東望洋賽道中最高級的GT賽事，並成為當日中國香港組季軍；另外，黃是8間公司的董事，包括在高埔村開設車房，經營汽車買賣。黃身為賽車界前輩，今次懷疑捲入毒案又突然暴斃，事件引起車壇議論紛紛，有指其家人無法接受事件。

執法部門在上周四表示，早前根據線報檢查一個由南美抵港、報稱運載魚粉的貨櫃，檢獲約100公斤、市值約一億元的懷疑可卡因。至上周三，人員拘捕兩名正處理魚粉的52歲及59歲男子，另於旺角一住宅單位內拘捕一名75歲老婦，相信她是販毒集團主腦。

與此同時，人員在高埔村一鐵皮屋外截查黃桂華，懷疑他是負責分批運輸及管理毒品的集團骨幹成員，並檢獲79萬元現金等證物。惟黃男坐在車上時，突然激烈掙扎並企圖驅車離開，3名人員與其糾纏，未幾制服黃男。約20分鐘後，黃男突然昏迷，人員即時急救及安排他送院，惜至上周四上午11時48分被證實不治。

執法部門指，黃男有心臟病紀錄，反抗掙扎前身上沒有傷痕，其死因待剖驗查明。至於案中其餘兩男一女疑犯，早前被暫控合共一項「串謀販毒」罪，案件已於前日在粉嶺裁判法院提堂，各人需要還押候訊。