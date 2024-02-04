群煞持械毀樓上吧 施然搭𨋢離開大廈

4日2宗暴力案件 治安不靖無法無天 本港治安不靖，食肆酒吧爆發血案或掃場四日兩宗。昨日凌晨時分，多名惡煞手持武器，闖入油麻地一間剛於上月杪試業的樓上酒吧，不由分說肆意破壞，掀翻枱櫈杯碟橫飛。群煞得逞後，施然乘搭升降機從大廈正門離去。執法人員趕至，兜截後暫無發現，經初步調查後，把案件列「刑事毀壞」，正追緝歹徒及追查案發原因。據悉，有兩幫人前日在該酒吧爭執有人受傷，惟未知是否與案有關。

昨日凌晨3時許，約5至7名兇神惡煞大漢，闖入彌敦道560號譽發廣場一間樓上酒吧，當中部分人懷疑手持鐵通等武器，甫進入酒吧後一言不發，繼而大肆搗亂，酒吧內枱櫈不但被推翻，雜物橫飛且散落一地，群煞得逞後，施然乘搭升降機由大廈正門離去，酒吧職員驚魂甫定後，隨即報案求助。

涉事酒吧上月底始試業 執法人員接報趕至，在附近一帶兜截歹徒，惟暫時未有發現，其後取走大廈等閉路電視錄影片段，以進一步了解案發經過。人員初步調查後把案列作「刑事毀壞」，正追緝一眾歹徒。據了解，遭掃場的樓上酒吧於上月杪起試業，在前日營業期間，有兩幫人在場爭執且有人受傷，惟未知是否與今次掃場事件有關。

本港治安每況愈下，黑幫公然闖入食肆傷人殃及稚童。上周三凌晨零時許，3名男食客（19至26歲）在尖沙咀金巴利道一間食肆消夜時遭兇徒襲擊，期間一名4歲內地女童被誤傷。執法部門經調查後，兩日內共拘捕4名男子（30至37歲）和一名20歲女子，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」。初步調查顯示，被捕人士屬同一黑幫，其中一對男女為情侶關係，事件相信由黑幫之間的金錢糾紛引起。消息指，遇襲男食客俱屬黑幫和勝和成員，其中一人因涉及約60萬元的毒品數糾紛，當晚被14K成員追數釀血案並殃及無辜。