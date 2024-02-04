婚禮公司瞞場地行車限制 董事就逮

【本報訊】海關早前接獲9宗舉報，指一間婚禮服務公司在銷售租用婚禮場地等服務時，涉嫌使用誤導性遺漏的不良營商手法，違反《商品說明條例》。人員經初步調查後，於昨日拘捕該公司一名34歲男董事，他其後獲准保釋候查。

案情顯示，該婚禮公司於去年初向多名事主推銷服務，服務內容包括提供一個位於元朗的場地作舉行婚禮之用。場地特色除有大片綠茵草地，亦設有行車通道，供事主與他們的親友乘車直達，而場內更會提供多個泊車位供賓客使用。事主認為場地安排能夠方便親友參加婚禮，因此購買服務，但當他們到現場查看時，方知進入該場地的唯一行車通道屬於渠務署維修通道，並不開放予公眾使用，並非如該公司所指，能夠供車輛直達會場。

實為政府通道 拒絕退款 根據海關調查，早於各事主購買服務前，該段道路的入口已經設有閘門，禁止未獲授權車輛通行，同時掛上相關告示牌。因此，海關有理由相信，商戶在銷售上述服務時遺漏或隱藏重要資訊。另外，部分事主得悉問題後，曾經與商戶協商，包括要求全數退款，但該公司對此表示拒絕，僅提供更換場地方案，最終沒有任何事主在涉事場地舉辦婚禮。

海關提醒商戶必須遵守規例，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶。根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中，遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，因而導致或相當可能導致一般消費者作出某項交易決定，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。