東呼即應：實名登記形同虛設 AI電騙無力堵截

東呼即應調查 專家倡警惕自保防詐 香港已成罪惡之城、騙案之都，電話騙案更愈禁愈有。《東呼即應》團隊早前進行相關調查，了解市民意見，當中有市民批評政府推出的「電話智能卡實名登記制」形同虛設，根本無效杜絕詐騙電話，促請當局着手處理，不要令電話騙案繼續猖獗。有業界則指出，AI世代騙徒的科技日新月異，市民更須提高警惕。

不少人經常收到詐騙電話，認為難以避免。尹小姐指曾接獲不同種類來電，有聲稱公安、有電話錄音要求選擇語言。黃先生則指，當收到詐騙電話時，通常會掛斷電話，又指不接聽2、3字頭的電話。

市民Winnie則指，詐騙電話很騷擾，收到時很生氣，坦言每次看到3字頭的電話，都不會接聽。市民馮小姐指，詐騙電話太多，就算實施電話實名制亦無效杜絕。更有市民指，如果政府想處理應該很簡單，希望當局可幫手，不要讓電騙情況更猖獗。

專家指程式助識別真偽 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，有一些來電看似是政府機構或者其他機構，但實際上是詐騙來電，是因為在VoIP層面上，來電顯示其實是可以更改，縱使政府已有很多不同措施，但市民的警惕才是最重要，即是築起「個人防火牆」，隨時留意身邊不同事情，包括詐騙。

方保僑續指，香港有防騙視伏器或很多不同Apps，希望幫助市民識別詐騙電話及短訊，但認為始終亦要市民自己去看及使用，因此市民的意識非常重要。談到騙徒的科技日新月異，他坦言，詐騙技術突飛猛進，懷疑與AI進步有關係，故大眾亦要多加注意。

去年錄近4萬宗詐騙案 2022年3月1日起，無論個人用戶或企業用戶，電話卡都需要實名登記，至去年4月通訊辦亦與電訊商合作，當用戶接獲「+852」字頭的境外電話時，都會加入語音及文字警示，雖看似多管齊下，但最新數字卻顯示，去年全港錄得90,276宗罪案，詐騙案佔39,824宗，較前一年上升43%，數字令人震驚。

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