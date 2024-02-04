醫健：伶牙俐齒：隻牙仲可以用幾耐？

與病人討論治療計劃時，經常會出現病人希望醫生拿出水晶球來預知未來去回答這一個問題。這一條充滿科學與哲學的問題，對很多牙醫來說，比複雜的治療更加難應付。過分樂觀會令病人懷有不合理的期望，過分悲觀亦會令病人失去信心，並可能認為醫生水平不夠及沒有信心才處處「戴頭盔」。

我在學時曾聽一位教授說過：「修復治療只要一完成，便開始步向失敗，正如人一出生便開始步向死亡。」當時我覺得教授實在太悲觀，難道教授看不到由病及治帶來的好處？人生充滿偶然性，牙齒作為身體的一部分亦一樣。一隻美觀的牙套，可以用上幾十年，也可以因為不幸咬到燒鵝瀨粉裏面的碎骨而「過唔到今晚」。

丹麥最近發明了能預計人民壽命的人工智能，人工智能雖然能夠透過大數據例如年齡、性別、家族病史、生活習慣，例如飲食及運動習慣來推斷出一個人的壽命。但人工智能也無法估計未來發生的天災、人禍及燒鵝瀨粉裏面的碎骨這些意外。

在科研上，治療的存活（Survival）率與成功（Success）率是兩個相似但不盡相同的名詞。牙齒治療的存活率普遍指牙齒接受治療之後沒有需要被脫走的機率；有關成功率，每種治療在研究層面上對「成功」的定義不一，所以就算是同一款治療，在不同的文獻，成功的定義也不盡相同。以補牙為例，補牙存活通常的定義是補牙物料沒有完全脫落；補牙成功定義可以包含補牙的完整性、補牙顏色的維持、使用上的舒適程度、補牙周圍的牙齦健康等。

也許這就像我們的人生，人的存活定義比較容易，人的成功定義因人而異。有人只需要身體健康，準時收工便算活得精彩；也有人需要安邦定國，百尺竿頭才不枉此生。

病人要付出時間和金錢，並且要鼓起勇氣接受牙科治療，自然很希望知道治療的性價比是否合理。醫患雙方惟有溝通才能令病人了解自己牙齒問題的獨特性，令雙方能達成合理的期望。

牙科醫生韓琦