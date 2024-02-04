共創明Teen名額加至四千 擬涵蓋至中四

【本報訊】為協助劏房學生擺脫跨代貧窮，政府前年推出「共創明Teen」計劃，希望可以擴闊他們眼界。繼第一期計劃完成後，政府在第二期增添多個新元素，包括將學員名額由去年2,800人增加至4,000人，會繼續為去年參與的學員提供課程和學習機會。當局並將計劃擴展到涵蓋中四學生。

參觀機場國泰城增廣見聞 「共創明Teen」計劃600名學員及友師昨參加國泰航空開放日，參觀國泰城及機場社區設施。政府指該計劃能夠成功推行，有賴政、商、民三方通力合作。而計劃並會引入師友配對群組的安排，讓兩組或3組友師和學員一同外出參與活動，亦會增加團體活動的種類，包括舉辦更多內地交流團，免費安排活動讓學員在暑假、復活節等日子到內地不同城市交流，暫時前往最遠的一團即將出發到雲南，希望參與者增廣見聞，認識國家。

有學員去年曾經參加航空公司安排的空中之旅，在香港上空環遊90分鐘，她稱自己很少機會乘搭飛機，形容體驗很特別，可俯瞰香港的景色。另有學員認為計劃的活動很豐富，早前曾經參加環保及理財活動、參觀巴士車廠等，他利用計劃提供的5,000元啟動資金，報名參加籃球班，結識了很多朋友。