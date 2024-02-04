垃圾徵費簡介會 市民鼓譟批政策擾民

【本報訊】北角社區會堂昨日舉行東區垃圾收費簡介會，有政府官員出席，就都市固體廢物收費計劃的法例要求、收費模式、回收網絡和時間表等逐一解釋。期間有市民鼓譟，批評政策擾民，認為以指定袋棄置垃圾，加上物業管理公司以大型指定袋為住戶「包底」，會造成雙重收費。環境及生態局副局長黃淑嫻表示，政府不鼓勵管理公司「包底」，指希望透過宣傳教育，只要每個市民履行責任使用指定袋，大廈管理公司就不用「執手尾」。

黃淑嫻又指，本港逾一成的私人屋苑設置垃圾糟，如果有指定垃圾袋在通過垃圾槽途中破損，是「非戰之罪」，局方會以務實態度應對。黃淑嫻不同意政策細節離地，但承諾會將市民提出的意見帶回政府，研究解決方法。

指地拖棍可貼11元標籤棄置 早前建議市民將地拖棍鋸開，然後放入指定袋棄置的環保署助理署長胡勁欣，指有關建議只是其中一種棄置廢物的方法，市民可以當作大型垃圾般，貼上11元的指定標籤棄置，胡勁欣強調指定垃圾袋的物料較一般垃圾袋堅韌且經過測試，不會考慮加厚以免耗用更多塑膠、增加成本，並呼籲物業管理公司用小型指定袋包好違規垃圾，較購買大型指定袋「包底」來得划算，建議管理公司在「包底」前要考慮清楚。

議員李鎮強出席簡介會時提到，垃圾收費雖延遲到8月1日才實施，但有關政策影響全港市民，希望當局須把握時間全方位向市民解釋收費詳情，以及各區回收設施的資料，務必要令市民明白收費背後的目的，真正做到源頭減廢。