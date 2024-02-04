增59黑點 議員質疑鼠群流竄

【本報訊】清潔香港，滅鼠是重要一環。政府跨部門防治蟲鼠督導委員會前日召開的第17次會議中，食環署提到2023年下半年的滅鼠成績，鼠患參考指數為3.5%，較去年上半年的4%有所改善，但去年消除70個鼠患黑點的同時，又發現59個新確定的黑點。有議員主張當局應繼續分析新黑點和舊黑點的關係，了解鼠群有否流竄趨勢，以針對性滅鼠，避免新增黑點持續與清除黑點數字相若，讓KPI淪為數字遊戲。

倡設網頁通報鼠患黑點 食環署在2023年共捕獲約6.33萬隻活鼠，較2022年捕獲約4.54萬隻增加約40%。若計及活鼠及死鼠數字，去年共檢獲約9.78萬隻老鼠，較前年的7.72萬隻增約30%；同時在2023年共消除了約六成、共70個的鼠患主要黑點，並繼續在主要黑點進行滅鼠行動，當中包括38個尚未清除的黑點，以及59個新確定的黑點。議員何俊賢指署方在成功清除70個鼠患黑點的同時，卻又新增59個新黑點，故建議政府應繼續分析新黑點和舊黑點的關係，了解鼠群有否流竄趨勢，以針對性滅鼠，以免新增黑點持續與清除黑點數字相若，讓KPI淪為數字遊戲；還有，政府未來也應將尚未清除的黑點作為重點清除目標，減少鼠患對當區的長期滋擾。

何俊賢又建議政府設立「各界滅鼠行動」專題網頁，公布新增黑點，在網頁加入功能，讓市民可在網上填表直接舉報鼠患出沒地點；當局要加強巡查食肆及其後巷，盡快在衞生黑點安裝網絡攝錄機，針對衞生環境欠佳問題加強執法。鑑於政府在各區展開歲晚清潔大行動，何俊賢認為可透過公開活動，在向市民派發的物品中也可加入簡單宣傳單張，宣傳潔淨香港的重要性，政府亦需留意8月1日垃圾收費實施前，調動或加派臨時人手監察市面，以針對可能出現胡亂棄置垃圾的情況，同時留意鼠患和衛生黑點的情況有否惡化。