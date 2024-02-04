當局：今年將完成三跑系統工程

【本報訊】有外媒前日報道耗資1,415億元打造的香港國際機場三跑道系統項目，將推遲至少一年才完工，政府提出反駁，重申工程不存在延誤。當局昨指，預計今年將會完成機場三跑系統，吞吐量將增加50%，每年可服務1.2億人次乘客，形容對香港未來的發展十分重要。政府十分重視航空業發展，致力把香港打造成為國際航空樞紐；隨着社會復常，當局會全力提升機場的運力，全速建設「機場城市」。

運輸及物流局發言人前晚回應時強調，三跑道系統項目工程絕不存在延誤，任何有關指控均毫無根據。機管局正按計劃全速推進三跑道系統項目，在今年完成三跑道系統的所有大樓及基礎建設工程，以及將三條跑道投入運作的目標清晰。機管局會因應客運需求，循序分階段啟用相關客運設施。

機管局亦指，第三跑道已於2022年11月正式啟用，而中跑道的重新配置工作正按計劃進行，三跑道系統的各項工作正穩步推進，目標於今年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。機管局亦將以靈活的策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施，以配合疫情後航空交通復甦的進度和目前的旅客需求。

曾傳明年夏季始全面營運 有外媒前日引述知情人士指，現正升級的中跑道有望今年第4季完成、獲認證及測試，但整個三跑系統難以按計劃在今年底完成，要延至明年夏季前才能全面投入營運。至於擴建的二號客運大樓，要到2026年才能準備就緒，又指機場管理局已就此與主要持份者溝通。報道形容，機場擴建項目推遲落成，對從新冠疫情後經濟復甦的香港是打擊。