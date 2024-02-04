中大「政務與政策科學院」命名通過

中大社會科學院院長趙志裕向師生發電郵指，校董會通過重組方案時充分考慮學生意見，新學院將遵循大學政策及指引，決定新治理架構下的學生參與度，並會就影響到學生的學術議題另作諮詢。

對於學院的名稱中應否包含「政治」二字在重組方案中一直存有分歧，校董會的「補充文件」中指除了一群以政政系學生為主的本科生外，各持份者就新學院的英文名「School of Governance and Policy Science」取得共識，校董會指有學生受到一名學系職員誤導，誤以為「Government」的概念較「Governance」闊。

文件亦建議校董會採用「政務與政策科學學院」為中文譯名，但若校董會傾向改為「政治與政策科學學院」，社科院「不反對」。趙志裕指「政務」一詞翻譯得較為貼切，符合學院的學術定位，又否認因「政治」字眼敏感而不採用。新學院下，3個課程的學額大致跟隨去年的學額不變，若某個學科收生不足，會將剩餘學額調撥至社科院其他課程，並優先分配給新學院的其他學科。