年三十僅11℃ 赤口始略回暖

【本報訊】市民將迎來一個冷冰冰的農曆新年。天文台表示，季候風補充會在本周中期至後期影響廣東沿岸，過年前，本港氣溫將急降，年廿九（8日）市區氣溫預料一夜跌7度，年三十最低氣溫更可能跌至攝氏11度的寒冷水平。最新預測顯示，要到年初三（12日）赤口當日本港天氣才會略回暖，氣溫介乎攝氏14度至20度。

天文台表示，位於華南北部的一道冷鋒會在今晚至明早橫過沿岸地區並帶來驟雨，廣東內陸可能有雷暴。受冷鋒相關的東北季候風影響，隨後一兩日廣東天氣稍涼。預料季候風補充會在下周中至後期影響華南沿岸，該區逐步轉冷及有幾陣雨。受較乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南沿岸天色逐漸好轉。

昨日本港天氣大致多雲，今日有幾陣驟雨，稍後沿岸有薄霧，氣溫介乎攝氏18至22度。吹和緩偏東風，離岸風勢間中清勁。展望明後兩日稍涼，農曆新年前有幾陣雨，氣溫逐步下降。年廿九晚轉冷，除夕及年初一最低氣溫約在攝氏12度，隨後一兩日天色逐漸好轉。