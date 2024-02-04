高鐵春節加班車飛 消息一出所剩無幾

往來西九及福田 每日增至105對 農曆新年將至，港鐵昨日公布，經與內地鐵路部門商討後，廣深港高鐵服務將於2月11日至13日（年初二至初四）期間，每日加開11對（22班）往來香港西九龍站及福田站的高鐵列車班次，每日列車班次增加至105對。有關車票可即時供發售，根據售票官網的預訂情況，年初二往福田的車票十分向隅，不少已被北上一族搶購。港府早前預計農曆新年期間約有750萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，去年同一時段約有702萬人次出入境，今年增幅最少有7%。

今日是二十四節氣的立春，傳統認為本港今日已踏入龍年，而港鐵則在昨日公布加開高鐵班次的消息，該公司指，經與內地鐵路部門商討後，決定增加西九站至福田站的班次，便利市民往來。市民及旅客可使用福田「靈活行」即日變更相關車次的車票安排。港鐵預計假期中出行人流增加，呼籲乘客出發前先確認列車的最新情況，並為行程預留充足時間。香港西九龍站亦會加派人手協助乘客，並加強車站廣播及指示。

通關延長料出入境逾750萬人次 高鐵加班次消息傳出後，搶票一族亦再出動，昨日傍晚，記者登入高鐵購票官方網站12306，發現年初二新增11對列車到福田站後，票務情況仍十分向隅，當日早上及夜間赴福田站的高鐵車票大都售罄、購票者只能候補，部分班次亦僅剩幾張，不過，當日中午時段的車票則還有供應。

翻查資料，2023年農曆新年期間（大除夕至年初六），本港總出入境人次近702萬，今年當局料總人次達750萬人次，較前增近7%。不過，今年有延長通關措施，深圳灣口岸自年三十至年初四期間，即2月9日至13日，延長通宵服務，即24小時通關；羅湖口岸亦於年三十及年初二即2月9日和11日，延至通關至翌日凌晨2時，港鐵東鐵綫由羅湖駛出的尾班車亦延至凌晨2時30分。相關措施料能便利更多港人及內地居民往來，出入境人次或進一步上升。

另外，港人外遊熱門目的地之一是澳門，當地地標大三巴昨整日人流如鯽，澳門治安警察局於下午2時半宣布採取人流管制措施，遊人在大三巴街行人只可單向上行前往牌坊，並取道周邊的街巷如大關斜巷、高園街等離開。現場亦派駐警員監察秩序。