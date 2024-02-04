人流暴跌70% 花墟店看淡銷情

【本報訊】不少市民昨趁周末選購年花賀龍年，但旺角花墟花商卻看淡今年銷情，花商指今年大部分定價與往年相若，但當局嚴打阻街，花店大都不敢將貨品放在店外，有店主表示，近日花墟人流較去年同期大減七至八成， 即使今年的年花成本已翻倍，他們仍然不敢加價，料生意至少減三成。亦有花商指，市民「買花手緊咗，講價都誇張咗」。

年花成本翻倍 不敢加價 今年是社會復常後首個農曆新年，但花店店主翁先生表示，上址人流較去年大減70至80%，由於今年不少屋苑為住戶提供訂購年花服務，直接從內地農場運到香港屋苑，業界「連啲散客都冇埋」。 回顧過去，他指2016年最好景，農曆新年前的一個月，靠賣年花賺咗90萬元，「夠交幾個月租」，惟2019年起每年營業額跌至20萬元左右，料今年生意額再跌30至40%。

另一花店店主葉先生指，今年人流較去年減三成，入貨亦相應減少三成；往年蘭花、百合、串串金相對銷情較佳，但今年各種年花銷情平均，「每樣（銷量）都好平均咁少咗好多」。他又指，今年年花沒有加價，但市民「買花手緊咗，講價都誇張咗」。市民郭小姐每年都會與家人到花墟買年花，昨日用了200多元購入煙花康乃馨及如意，打算再用200多元買一盆細年桔。