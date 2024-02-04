執法疑大細超 維園年宵無限制

【本報訊】年宵市場今日開鑼，食環署卻涉「大細超」，這邊廂禁止深水埗花墟公園的年宵市場駛入貨車，但在港島維多利亞公園的年宵市場卻沒限制，允計貨車直接駛至場內卸貨，販商滿意安排，昨趁最後一天做準備衝刺。受訪檔主對今年銷情看法不一，有人感樂觀，亦有人擔心疫情後首次有這麼大的市集，難以預計。

北上潮湧 檔主看法不一 第一次參加市集的檔主麥先生售賣鎖匙扣等小手作，他認為港人北上消費對銷情有一定影響，但年宵乾貨已隔了幾年才有，相信市民也會樂於參與。主要售賣蘭花的檔主黃先生與周女士完全不擔心北上消費潮，周女士指蘭花是海關禁止攜帶出入境的植物，市民只能本地購買。濕貨檔主林先生往年都有參加年宵，他指今年入貨存貨情況與往年分別不大，自己「唔怕」港人北上消費，又指即使是疫情時，年宵情況亦尚可。

食環署表示，今年除濕貨攤位還會重開前幾年因疫情而暫停的乾貨及快餐攤檔，此舉標誌社會全面復常。署方續稱，各農曆年宵市場會應用科技措施，監察場內情況並在有需要時實施人流管制，人流情況會以紅黃綠燈方式在食環署網頁顯示。