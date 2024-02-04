貨車禁入搬運難 食環玩謝花販

年宵今日開鑼 布置攤檔受阻 全港15個年宵市場今日開鑼，投得攤位的檔主過去3日（2月1日至3日）密鑼緊鼓布置、入貨，惟近期積極推廣「日夜都繽紛」及盛事谷經濟的特區政府，昨日卻對年宵市場運作橫加阻撓，昨起突然封閉位於界限街的花墟公園年宵市場入口處，一改過去14年慣例，禁止運送鮮花、年貨的貨車駛入，讓檔戶在自己承租的檔位卸貨。大批販商被殺個措手不及，由於食環署指定卸貨位距離年宵市場濕貨攤位最少有200米，販商找食環署商量不果後，有人前晚及昨早分別兩度報案求助。有販商狠批食環署，「官僚」、「獨攬大權」，製造無謂麻煩。由於今日便要開檔，檔主黃先生無奈之下只有急忙請人搬桃花入場，額外損失數萬元。

花墟公園年宵市場本月1日起已供販商架設及布置，在該場售賣年花14年的黃先生表示，之前兩日（2月1日及2日）他們的貨車駛入場都沒有被人阻攔，但昨日到場時，食環署職員卻沒解釋原因下拒絕車輛內進，僅稱收到指示敷衍了事。黃先生大表不滿，質疑為何在年宵市場開鑼前最後一日刁難商戶，一眾商戶與食環署職員多番理論，但一直無果，各人都十分困擾。

檔主斥官僚 一日一政策 檔主陳小姐質疑食環署官僚作風，不滿一日一政策，由於不少濕貨檔主的貨車均停在年宵市場外，現場塞車，一度有人報案。蘇小姐則表示食環署稱怕貨車進入會對場地地面造成破壞因而不給貨車進入，指原本半個小時可以完成的工作要三至四小時才完成。食環署職員則一再重複「按照規定不予攤檔貨車進入，需在指定卸貨區停下卸貨」。

突收緊規例 署方無回應 另一檔主陳小姐則不滿食環署「獨攬大權」，踢爆前晚販商布置場地時，已被食環署以「要下班」為理由不讓檔主進入，更一度報案，最後給出的理由是全場只有三個保安，需確保安全因而不給進入，又斥責競投時政府並沒作清晰說明，忽然改弦易轍令人無所適從。

本報向食環署查詢，該署僅稱，已在界限街花墟公園年宵市場內劃定貨物起卸區，供年宵市場攤位租用人短暫停泊車輛作上落貨之用。沒回應為何首兩日貨車可以入內，昨日忽然收緊。

香港今年一共有15個年宵市場，今年是自2019年後首次同時於年宵市場設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位，界限街花墟公園年宵市場一共設有129個攤位，其中64個為濕貨攤位、65個為快餐或乾貨攤位。

花墟公園：食環署禁止貨車駛入年宵市場落貨。 桃花因不停搬上搬落嚴重受損。 政府搭棚車輛可直接駛入場內。 檔主吐苦 落貨區擠塞不少重型車輛。