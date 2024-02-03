供應暴增需求少 樓市跌勢恐難止

樓市持續低迷，樓價跌跌不休，負資產宗數創19年來新高，本港經濟蒙上濃濃陰霾，市場信心不斷尋底。就在此際，港府公布，未來3至4年一手私人住宅潛在供應高達10.9萬伙，再創歷史高位。供應增加，卻缺乏承接，進一步推冧樓市，已是寫在牆上。

房屋局數據顯示，截至去年底，已落成的貨尾單位按季增加2,000伙至2萬伙，建築中但未預售的單位達7.1萬伙，按季增加3,000伙。貨尾和樓花單位數目均創新高，連同已批地但未動工的項目，未來3至4年潛在供應量大增至10.9萬伙，是2004年有紀錄以來最多。

供應大幅增加，樓市卻持續下跌，供過於求，未來樓市必然進一步下行。正如業界人分析，目前市場氣氛不明朗，息口高企，美國聯儲局雖明言不再加息，但減息仍未是時候；本港私樓供應量卻持續增加，肯定會造成惡性循環，令樓市進一步受壓。這是簡單不過的道理，任何人也能輕易明瞭，偏偏只有港官詐作不知，還大言炎炎樓市正在有序調整。

可以看到，本港樓價持續下跌，差估署公布最新數據顯示，2023年12月份私人住宅售價指數報312.1點，較11月的316.5點再跌1.39%，連跌8個月，跌至2017年2月以來近7年新低。去年全年樓價下跌6.75%，若與2021年9月的歷史高位比較，跌幅更達21.6%。跌勢不止，港府卻敲鑼打鼓吹噓未來住宅供應量創新高，樓市怎能不雪上加霜？

說到底，樓市好壞，除了跟息口高低有關，更重要是信心問題。從來樓市都是「寧買當頭起，莫買當頭跌」，當市場信心不足，準買家擔心甫入市樓價再跌，自然只會抱持觀望態度，不論一手樓還是二手市場，都只會更加萎縮。這一年來，發展商固然割價式推銷新盤，二手樓價更是跌無止境，幾乎每天都是大小屋苑劈價求售的消息。不利因素滿天飛，市場的恐慌心理只會愈演愈烈，樓市持續不振，直接影響發展商投地意欲。去年有多達6幅地皮流標，史上鮮見，嚇得港府今個季度暫停土地拍賣，影響之大，可見一斑。業界警告會陷入惡性循環，一損俱損，所言非虛。

事實上，港府庫房收入已因賣地收入大減而捉襟見肘，財赤連續兩年破千億元，高官表明起碼需時數年才有望收支平衡。與此同時，財政儲備由過去過萬億元，跌至只有6千多億元，僅夠港府一年開支。人們實在不明白，當局為何還不果斷推出救市措施？難道真的要見到全港樓價重返九七前水平、人人身家大縮水才安樂？

樓股齊插無力挽，再不撤辣難回天。《施政報告》去年提出半天吊的減辣措施，事實證明毫無效果，社會各界無不敦促港府全面撤辣，愈快愈好，無謂再拖。奈何一班薪高糧準、不知民間疾苦的官員個個好整以暇，拖拖拉拉，完全不着緊。本港樓市何去何從，不令人憂心忡忡才怪！