龍七公：最怕對手是內地中國人

日前筆者與友人同遊元朗，順道光顧一家老牌酒家。酒家老闆是飲食界名人，有「食神」之稱，當日他一如以往殷勤款客。我倆甫坐下，便問候老闆，也問他生意如何。「食神」先生隨即哭喪着臉，說生意跟疫情前相比，只剩下三分之一，他說：「快到晚上7點鐘了，還只得兩桌客人，現在香港人都一窩蜂到深圳消費，咱們生意愈來愈難做。」

質優價廉 具競爭力 我也有約六、七年沒光顧過這家酒樓，2020至2022年沒去是因疫情影響。2019年或以前有幾次想去，卻不能如願，事關傍晚6時許，門口已排滿等候的客人，惟有作罷。沒料到短短幾年後，便完全變了模樣。近年不少人批評，香港飯館、餐廳的服務態度普遍不如內地同業，但元朗這家酒樓則不然，老闆「食神」親自替我們挑選菜式，服務員禮貌周周，絲毫不比內地遜色，但緣何仍是門堪羅雀？

說穿了，是因香港人北上消費，已變成潮流風尚，人們對本地飲食業的水平普遍沒有信心，劣質的飯館固然要紛紛倒閉，但影響所及，好些想用心經營的，也遭池魚之殃。所謂「大風起於青蘋之末」，本欄對香港服務行業提出警告，是早在疫情前，當時維港兩岸歌舞昇平，餐廳酒樓經常客滿為患，但在那些日子，筆者已不時到內地走動，比較之下，就知道香港同業很快便會受到嚴峻挑戰，故一而再地發文提醒。可惜言者諄諄、聽者藐藐，今日本地服務業所面臨的困境，只能說是咎由自取。

同樣道理，筆者留意近年中國電動車的研發進程，也不期然為西方的汽車業而憂。近年不少中國電動車企業進駐香港，每逢碰上電動車展覽，我大多會捧場。看着今天的中國汽車，感覺就像在七、八年前，光顧內地餐館一樣，他們的品質和服務水平，都讓人驚艷。最新出產的中國乘用車，售價只消四、五十萬港元，往往能跟價值一、二百萬港元的歐洲名車媲美。看得多了，你難免要問，將來德國的平治、寶馬、奧迪，還能在市場上生存嗎？

更早為歐洲車廠擔心的人還不是我，去年俄羅斯總統顧問奧列什金稱，10年之內，倘平治、寶馬被市場淘汰，或被中國車企收歸旗下，他一點也不奇怪。美國特斯拉創辦人馬斯克也曾說，將來全球10大車企，除特斯拉外，其餘9家都會是中國公司。

中國的華為集團，對一眾外國車企更不客氣，去年該公司參與研發並推出一款新車，名叫問界M9，售價只是數十萬元人民幣，但公司負責人聲稱，售價在1,000萬元人民幣以下的同類汽車，都不是問界M9的對手。據說這款新車上市以來銷情不俗，華為目標明顯，就是劍指歐洲傳統的頂級車廠。

今日不少西方汽車商仍安於現狀，情形就像四、五年前，香港飲食界也未必感覺到危機將近，但時代進步飛快，尤其你的對手是內地中國人，稍不留神，他們便從彎道超出，狠狠地把你甩在後頭。