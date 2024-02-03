笑看天下：霸氣全失 望天打卦

中東戰火持續。美國根本冇能力將以色列和主要阿拉伯國家如伊朗、黎巴嫩真主黨帶到談判桌，尤其紅海危機，美國一味聲大大卻無力阻止胡塞武裝嘅施襲。美國昔日的「登高一呼，眾山響應」時代已一去不返！睇吓以色列內塔尼亞胡對老美冷漠嘅態度就知，拜登支笛一吹，若然內塔尼亞胡稍為肯聽從，對加薩咪咁狂轟濫炸不顧人道，或回到「兩國方案」，紅海危機便不至於發生。

美國駐約旦部隊上月28日遇襲造成傷亡後，美國防禦系統應有漏洞，搞到世界軍事第一強國「老貓燒鬚」，拜登政府表明會作出報復。白宮正式認定親伊朗民兵組織「伊拉克伊斯蘭反抗運動」係約旦美軍基地遇襲事件嘅幕後黑手。美國媒體日前報道，美方已批准咗計劃，打擊多個位於伊拉克和敍利亞嘅伊朗目標，行動可能維持多日，打擊目標包括伊朗嘅人員和設施；而天氣將係影響執行時間嘅一個主要因素，因為美軍雖然有能力喺惡劣天氣下實施打擊，之不過寧願喺有更佳能見度嘅情況下才出手，以防止誤中喺最後一刻誤入該地區平民。美國忽然有慈悲之心！

以哈戰事持續至今近4個月，美國其實最怕戰事外溢，然而事與願違，如今牽涉伊朗，令中東亂成一鍋粥，這最令美國頭痕，尤其拜登競選連任，如今火頭處處，美國又無能為力擺平，且陷入窘境。對於伊朗，美國重申不尋求與伊朗開戰，也無意擴大中東戰爭。華府只能裝模作樣，說甚麼「通過一項計劃」，又要睇「天氣是否惡劣」，阿哥，想學孔明借東風乎？事實上，美國瓷器碰缸瓦，又不知真主黨擁有乜嘢遠程武器，佢哋膽正命平，向駐中東美軍發動襲擊不必擇日，老美其實心慌慌也。