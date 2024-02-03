撥亂反正：指點緬甸 圍剿電騙

中國公安機關日前公布，緬甸政府向中國移交了10名緬北電訊網絡詐騙案的重大嫌疑人，包括果敢「四大家族」頭目白所成、魏懷仁及劉正祥等。隨後內地官媒再發布題為《緬甸電詐四大家族覆滅記》的文章，圖文並茂地詳述了涉及今次移交的白、魏、劉家族，以及此前已覆滅的明家的背景和興起，還有中方過去半年來如何努力與緬方合作，將該四家電騙集團徹底剿滅等豐功偉績。

這場緬北電騙大戰去年11月開打之初，筆者已一連多日撰文分析，指出中方此前曾多番要求緬甸軍政府，加緊打擊境內詐騙中國人金錢的電騙集團。但緬北一帶多年來都被地方軍閥、黑幫分子，以至反政府游擊隊割據，加上懷疑有人收受了電騙集團的好處而陽奉陰違，其打擊成效明顯被其鄰國柬埔寨、泰國和越南等比下去，因而引起中方的不滿。

既然緬甸軍政府無力亦無心出手，中方於是改向當地的反政府勢力埋手，借助其軍力與人脈圍剿緬北的電騙集團，當中包括提供金錢獎賞以至武器。首先覆亡的明家，便相信是由反政府勢力建功。其頭目明學昌據報是畏罪自殺身亡，但更多人認為這個電騙大魔頭理應不會自我了斷，而是被人擊斃甚或「私了」處決。中方的公布對此亦描述得很有技巧，指明家是被當地的執法部門剿滅，沒有提到緬甸政府或警方的名字。

期間部分反政府游擊隊，更打着援中反騙的口號趁機擴大勢力，與政府軍爆發連場激戰。此時中方也相當識做，立即派員拜訪軍政府領導，其一強調中方有關行動旨在打擊電騙，無意藉此威脅軍政府地位；其二是再一次向軍政府施壓，要求對方更積極地與中方合作，最終促成今次更豐碩的戰績。