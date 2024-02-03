自成一家：禁區限制早應解除

中英街改造工程首批街區日前正式亮相，佔地約7,000平方米，據悉將提供原汁原味的港式「一站式」旅遊消費體驗，打造集吃購遊於一體的地方。但港人對此只能得個恨字，此因中英街在香港仍是「禁區中的禁區」；相反深圳早已開放旅客入內，令中英街變成了深圳的中英街。兩地政府對促進邊境融合發展的思維和力度，可說是差天共地。

中英街是世界上其中一條最獨特的街道，街道以北是深圳，南面為香港，街道四周並無圍牆和圍網分隔深港兩地。港府前年6月開放原屬禁區的沙頭角碼頭，今年1月起又實施第二階段開放，港人可選擇個人遊或參加一日遊旅行團前往。但就算申請到名額進入沙頭角，亦只能遠眺與碼頭一步之遙的中英街。因為港府表明會進一步開放邊界禁區，不過仍不會開放中英街。所以位於香港的中英街一方，目前仍然是老樣子。

相比之下，深圳一方的中英街已經搖身一變成為一個小鎮，設有博物館、酒樓等。內地人只要提前在網上預約，就可以到訪中英街，更有旅行團從深圳入內。而兩地政府對中英街的定位亦大有不同。深圳市設立鹽田區中英街管理局，從安全、經濟價值、旅遊開放等方面綜合考慮；香港一方的禁區則繼續由保安局管理，只是考慮安全問題。

港府這種思維早就過時。以前香港屬於英國管治，英國佬擔心中國政府，將邊境大片土地列為禁區，高峰時期有2,800公頃土地屬於禁區。然而，香港已經回歸祖國逾26個年頭，官員天天將「港深融合」掛在口邊，又聲言要建設一小時生活圈，為何現在港深邊境之間仍存在400公頃禁區土地呢？難道香港現在還要恐懼內地嗎？可見真正的禁區不在土地上，而是在官員的腦裏。