冰鑑春秋：誰保送了韓國瑜？

台灣立院的龍頭之爭，最後由韓國瑜順利取得勝利，本來國民黨就是多數黨，拿下寶座也是理所當然，奇的是民進黨與民眾黨居然開始互相指摘，聲稱是對方刻意保送，才讓韓國瑜成為院長！這到底是怎麼回事？

民進黨認為，民眾黨的關鍵8票明明可以支持游錫堃，這樣就能擋下韓國瑜，但民眾黨卻選擇全部投給自己推出的黃珊珊，形同放水，必須要為此負起責任。而黃珊珊則反擊，民眾黨決定推出自己的人選，民進黨反而說我們保送國民黨，真是太荒謬！民進黨才是真正想要保送國民黨，從頭到尾只想把責任推給別人，民進黨「萬年總召」每天攻擊在野黨，看起來也不想要跟任何政黨合作，顯然他們想要立法院繼續惡鬥對立！

有沒有強烈的既視感？沒錯！這簡直跟藍白分裂導致賴清德當選後，藍白各自宣稱對方該為無法政黨輪替負起全責一樣！只是大選時柯文哲堅稱自己支持度勝過侯友宜，要求對方支持自己，事後證明柯文哲才是落後那方。但角逐立法院長時，民眾黨明顯是少數，卻依然要求民進黨該支持黃珊珊！也就是說，民眾黨的優先考量都是自身的發展，並沒有把台灣的未來擺在第一順位。

這本來無可厚非，但民眾黨卻偏偏裏子與面子統統都要，民眾黨首先提出院長人選需滿足4個承諾，並要求兩大黨來面試。結果韓國瑜與游錫堃都按照條件參賽，釋出善意，民眾黨事後卻以兩黨都各自有人對民眾黨不友善，就決定自推人選。

明眼人都知道，投給自己人本就是民眾黨的最佳解方，民眾黨也早決定這樣做，卻偏偏要站在道德制高點耍人。這種過度權謀的舉動，除了讓民眾黨的誠信蒙上更大陰影外，沒有任何好處。