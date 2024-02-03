筆下風雲：誰能干預美國選舉

美媒報道，中國國家主席習近平去年與美國總統拜登會面時承諾，中國不會干預2024年美國總統選舉，外長王毅早前亦向白宮國家安全顧問沙利文作出相同保證。看到這則報道，又要嘆句「來說是非者，就是是非人」！

干預別國選舉，大搞「和平演變」甚至暴力「革命」，推舉代理人上台，一向是美國最擅長的戲碼，早已玩得出神入化，並非甚麼秘密。美國布朗大學沃森國際與公共事務研究所，研究員史蒂芬‧金澤曾經撰文，直指「美國在過去的一個多世紀以來，通過各種方式影響其他國家的選舉，支持符合自己利益的候選人……我們甚至恐嚇乃至誹謗他們的競爭對手。」事實上，早在1898年，美國已協助古巴反對派推翻西班牙統治，可見玩這一手「功力深厚，歷史悠久」。

不過，隨着非西方力量崛起，美國這支魔術棒已不好使。近年最經典例子，乃係美國為首的西方國家硬捧委內瑞拉反對派領袖瓜伊多上台，並組建臨時政府，以為這樣就可迫令反美的總統馬杜羅落台。詎料馬杜羅態度強硬，底氣十足，最重要是掌握軍權，就算美國如何制裁，一樣不為所動。最終這場鬧劇無以為繼，臨時政府在前年底解散。

現在到了美國大選，竟然擔憂起中國干預選舉，都可算荒謬絕倫。報道引述美國公開情報顯示，伊朗、古巴和中國一直試圖影響美國選舉，北京黑客的影響力尤其強大云云。美國一直自詡民主燈塔，政治制度全球最優，何況其軍事、科技、文化實力皆是首屈一指，如今卻忽然虛怯，又欲諉過中國干預選舉和黑客入侵，捕風捉影，煞有介事，難道美帝真是紙老虎？拜登政府顯然又在製造「中國威脅論」，無非為了刺激低迷的選情，增加勝算罷了。