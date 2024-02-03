坦言集：抑制以色列

以巴大戰演變為中東大戰的機會並非不可能，關鍵在以色列，不在大國的美國與伊朗。

現時以巴之戰外溢，是以色列周邊的阿拉伯與伊斯蘭教的地方武裝（除被美國收買了的巴解）已動員起來，與以色列和美國一戰。局部的衝突已開始，但大戰還受抑制，主要是伊朗不想與美國以色列決一死戰。因此制約着各地方武裝。黎巴嫩的真主黨，本可與哈馬斯南北夾攻以色列，可自去年10月7日已經拒絕哈馬斯的呼籲，只是稍作呼應，大軍不出動。近期胡塞武裝攻擊紅海航道，已是從要求出兵加薩退下來。正是伊朗的制約，戰事沒有更大的擴展，讓以色列能放手在加薩進攻，且為防各地方武裝全力對之攻擊，以色列先發制人，攻擊敍利亞、伊拉克等地方武裝的據點。後者的反制也自我抑制，改為襲擊在敍伊的美軍，改目標想把美軍驅走。

若果以色列同樣約制，減低在加薩的種族滅絕行動或就此收兵，當可避免中東大戰，也可促使加薩之戰及早結束，轉入政治談判。美國也樂見其成。因此，美國堅持不與伊朗作戰。問題是以色列不願。

內塔尼亞胡極右翼政權害怕現時停戰，便沒法完成消滅哈馬斯，吞併加薩以至殖民西岸佔領區的目標。戰時內閣中的宗教猶太復國主義者已不停對他施加壓力，不惜公開吵鬧。內塔尼亞胡的政權和其政治命運取決於宗教猶太復國主義的支持，他本人也相信這樣的極端猶太主義主張，故此他可以對美國的壓力稍有讓步，但絕不會真正和談來失掉國內極右勢力的支持。後者比內塔尼亞胡更為激進，企圖借此機會一舉而完成對所有佔領區的猶太化（殖民化），也進一步建立政教合一的政治權力體制。因而要死戰加薩，不惜傷亡，也叫囂要攻擊伊朗，並發動美國國內政治的盟友在美國呼應。

攻擊伊朗會是大以色列立國之戰，比起1948年由英法協助建國的情況不同。後者只是建橋頭堡，初步殖民，大以色列立國才符合以舊約聖經引導的真正復國。從加薩的戰爭，以色列右翼勢力看到若不在這個時候大戰，待阿拉伯、伊斯蘭教地方武裝力量再提升，伊朗、沙特阿拉伯更團結起來，大以色列國便不可能建立，巴勒斯坦建國也不可避免，以色列要吐出佔領區，且會長期受制，再無發展機會，因此不能不大戰。美國可抑制以色列嗎？