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打擊街頭行乞 拘本地漢

【本報訊】油麻地區執法人員聯同入境事務處人員，於前日在區內打擊街頭行乞，期間在彌敦道以《簡易程序治罪條例》第26Ａ條，拘捕一名45歲本地男子。
執法部門會繼續加強情報搜集，於區內黑點及人流較多的街道保持巡邏及執法。如有人真正需要社會援助，會適時將個案轉介相關部門跟進。
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