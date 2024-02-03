彩福邨單位起火 男子墮樓分屍

【本報訊】昨晚近8時，牛頭角彩福邨彩歡樓一中層單位起火，霎時間火勢猛烈，不斷冒出大量濃煙，多名街坊見狀，慌忙報案求助。在相若時間，有街坊發現一名年約50歲男子重創昏迷，倒臥大廈對開地面，懷疑他是起火單位住客並從高處墮下。

逾百人疏散至樓下 消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，惟起火單位已付之一炬，在屋內未有發現其他人。火警期間，大廈約有100多人疏散至樓下暫避。人員經檢查後，證實墮樓男子當場死亡。據了解，男子墮樓時撼撞簷篷，致身軀斷開兩截。執法人員已就事件展開調查，以確定起火及男子墮樓原因。

有居於涉事單位同層的女住客稱，事發時乍聞「砰、砰」巨響，起初以為有人擲物落街，其後聞到異味，同時有人敲其大門，她甫開門即見屋外濃煙密布，隨即更衣逃生。她又指，起火單位屬於一、二人單位，男戶主叫「阿勝」，約10年前遷入獨居，從事兼職運輸，形容他平時好正常，未見有任何古怪。

另有居於高層單位的蘇小姐表示，晚飯後其母親乍聞煙味，起初以為大霧，未幾赫見樓下冒出黑煙，且不斷傳來刺鼻氣味，其幼子不停咳嗽，她察覺「唔對路」下慌忙與家人落樓暫避。