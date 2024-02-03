投資貴金屬 逾30人墮騙局 損失200萬

黑幫操控「4部曲」誘落疊 11人就擒 執法部門早前接報，鎖定一個由黑幫操控的詐騙集團，相信該集團以成立投資公司作幌子，用「Cold Call」或通訊軟件訊息隨機接觸市民，再以「低風險、高回報」作招徠，哄騙他們開設帳戶進行貴金屬期貨買賣。騙徒取得受害人委託後，全權管理戶口買賣，繼而誘導受害人登入預製虛假網站，利用虛擬交易紀錄營造獲利假象，實質款項早被侵吞，並無作出任何投資。至前日人員突擊搜查集團的投資公司及行動中心，拘捕主腦等11人，相信案中潛在受害者超過30人，涉款逾200萬元。

據了解，涉事詐騙集團由2022年6月起運作，騙徒在九龍灣一甲級寫字樓成立空殼投資公司統籌詐騙活動，同時在長沙灣一幢工廈設立行動中心，密集式打出Cold Call或發送通訊軟件訊息，藉此尋找目標。執法部門接獲7名受害市民報案，得悉他們被騙約150萬元，經情報分析及搜集證據後，至前日突擊搜查上述場所，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11名男子（24至34歲），包括集團主腦和多名骨幹，並檢獲大量貴金屬期貨客戶的投資協議書、收取款項的單據、記錄過千個電話號碼的電話紙、不同款式的電話對答台詞。

被捕人士分別報稱建築工人、速遞員、電訊服務推廣員及無業人士，部分有黑社會背景，他們俱已被扣留調查。行動中，人員阻截該集團轉移約200萬元懷疑犯罪得益。根據檢獲的協議書和單據，人員相信潛在受騙者超過30人，涉及騙款超過200萬元，其中損失最多的受害人被騙去約40萬元。

Cold Call搵獵物 「高回報」洗腦 調查人員表示，涉案集團分工仔細，其詐騙方式可以分為「4部曲」。第一步是「Cold Call」接觸市民。騙徒最初以做問卷調查為名，向目標詢問一些與投資無關的問題，藉此紀錄受訪者的姓氏、職業，篩選出有人接聽的電話號碼，以及較為樂意接受資訊的對象，然後交由其他成員聯絡受訪者，透過假意分享投資心得，借故詢問對方的投資意向和習慣。就受訪者回應的不同答案，例如資金不足、無時間或擔心騙案等，騙徒均會利用事先準備的台詞，慢慢誘使受害人相信他們提供的資訊。

第二步是誘騙投資。經一番言語攻勢後，騙徒令受害人對相關投資項目產生興趣，再將受害人轉駁予所謂「資深投資經紀」，後者則利用「低風險、高回報」的洗腦方式，進一步哄騙受害人參與貴金屬投資項目。

製獎盃增可信性 假網站扮獲利 第三步是面談簽約。騙徒會邀請受害人到投資公司或餐廳面談，當中特意將公司開設於甲級寫字樓，又在辦公室放滿自製的獎盃、獎狀，顯示公司投資有道、獲獎無數，藉此增強可信性。此外，騙徒會事先準備冗長的投資協議書和授權書，向受害人詳細介紹投資方案。部分受害人其實未能理解仔細運作，但仍然聽信騙徒的花言巧語，再聽從對方指示，即場進行現金交易，或者將投資款項存入指定的公司銀行戶口，每次涉款數千至數十萬元不等。

最後一步是掩眼法。騙徒收取騙款後，立刻提供一個虛假網站供受害人註冊，讓他們隨時登入帳戶查核回報，惟網頁資訊實際上由騙徒虛構。騙徒會刻意製造獲利假象，誘騙受害人作二次投資，再在獲授權的戶口內進行異常頻繁的買賣，或在虛擬買貨後長期持倉，從而索取高昂的交易費及存倉費，侵吞受害人的款項。

其後，騙徒以市場周期性波動等投資失利的原因，要求受害人加付保證金以追回虧損；當受害人要求取回戶口得益或剩餘資金時，騙徒便會以不同藉口，包括要求收取高昂行政費用，拖延及拒絕歸還款項，部分人的帳戶甚至被突然取消。初步調查顯示，涉案公司戶口收取受害人的款項後，騙徒會於短時間內用現金提走，相關貴金屬投資皆屬子虛烏有。