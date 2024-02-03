疑推跌勸交漢致死 地盤工還押

【本報訊】黃大仙東頭邨旺東樓一店舖外，本周一（1月29日）晚疑有數人因事爭執，其中一名疑勸交的59歲男子，懷疑被人推跌致頭部重創昏迷，延至周三凌晨證實不治。疑涉案的58歲男子及其33歲兒子先後被捕，當中的兒子被落案起訴普通襲擊及誤殺罪，昨於九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，裁判官按控方申請，把案件押後至2月16日再訊，以等候進行證人手續。辯方並無保釋申請，被告須還押。

被告父同落網 男被告章慶樂（33歲，報稱地盤工人）被控普通襲擊及誤殺兩罪。控罪指被告於本周一，在黃大仙東頭（二）邨旺東樓地下2號舖外，襲擊劉姓男子；及於同日同地非法殺死男子陳坤。事發於旺東樓一店舖外，當晚疑有數名男子爭執，死者疑被推跌在地，頭部受傷昏迷，由救護車急送院救治後留醫，作為死者友人的劉姓男子（61歲）亦受輕傷，經檢驗後拒絕送院。

執法人員經初步調查後，於案發當日以涉嫌「普通襲擊」，拘捕一名58歲章姓男子。留醫的死者傷勢急轉直下，至周三凌晨不治。人員經進一步調查後，再拘捕另一名33歲章姓男子。據悉，被捕二人為父子關係。章父其後獲准保釋候查，需於2月中旬向執法部門報到，兒子則於昨日被解往九龍城裁判法院提訊。 案件編號：KTCC 301/2024