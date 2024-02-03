傳機場擴建項目延誤 當局否認

【本報訊】有外媒引述知情人士報道，涉資1,415億元的香港國際機場擴建項目將推遲逾一年，新二號客運大樓現時估計最快於2026年竣工。本報向機場管理局查詢有關消息及最新工程進度，機管局沒有回應延遲一說，只稱目標於今年完成三跑道系統建造工程，並將以靈活的策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施。運輸及物流局發言人強調，三跑道系統項目工程絕不存在延誤，任何有關指控均毫無根據。

外媒報道指，機管局未有對外披露工程進展延後，但據報一些核心持份者已獲當局通報。

而作為現有中間跑道升級的一部分，三條跑道料最快明年夏季才可以完成投入運作。知情人士透露，目前正在翻新的中間跑道，正邁向如期竣工，今年末季進行認證及測試。

機管局：分階段啟用設施 本報就事件向機管局查詢，機管局回覆時指，三跑道系統項目包括建造第三跑道、擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、重新配置中跑道，及建造機場配套基礎建設、公共設施及設備。第三跑道已於2022年11月正式啟用，而中跑道的重新配置工作正按計劃進行中。

機管局又指，三跑道系統的各項工作正穩步推進，目標於今年完成三跑道系統建造工程，三條跑道投入運作。機管局亦將以靈活的策略，分階段啟用三跑道系統的客運設施，以配合疫情後航空交通復甦的進度和目前的旅客需求。