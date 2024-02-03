呃兩客82萬 渣打前經理入獄20個月

【本報訊】渣打銀行前保險策劃男經理，早前被廉政公署落案起訴，指他詐騙兩名客戶保費共逾82萬元。

案件早前於區域法院審訊後，暫委法官許肇強裁定被告3項欺詐罪及一項企圖欺詐罪罪名成立，昨判處被告監禁20個月。許官指斥被告處心積慮犯案，行為違反誠信，影響銀行聲譽。

被告陳嘉謙（34歲），為渣打銀行（香港）有限公司前保險策劃經理。

稱助交保費 錢轉親信戶口 案情指，被告於案發時獲派駐渣打銀行灣仔區一間分行，其職責包括根據該銀行與保誠保險有限公司（保誠）的商業協議，推介客戶透過銀行購買保誠的保險產品。被告於2019年1月及3月，曾協助兩名客戶透過渣打銀行購買兩份保誠的保單。

廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，發現被告偽稱協助該兩名客戶向保誠繳付保費，於2019年8月及9月分別誘使他們將5.23萬美元（折合約40.8萬元）及逾42萬元轉帳至被告一名親信的銀行戶口。

被告其後向保誠偽稱該兩名客戶申請取消保單，企圖誘使保誠取消該兩份保單。被告最終被廉署拘捕以及檢控。案件編號：DCCC 1157/2022