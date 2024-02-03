醫健：醫健寶庫：香港大學醫療系統：促進醫療教育及科研發展

提到港大醫學院的教學醫院，大家或會即時想起瑪麗醫院這所公立醫院。其實醫學院亦有和其他私營醫院合作，透過整合資源，發揮各方專長，促進本港醫療發展。而「香港大學醫療系統」便在這些合作中擔任協調和統籌角色，推動和實現醫學院的「四大核心事務」——教學、科研、臨床服務和知識交流。

「醫療系統」並不是新的管治模式，美國哈佛大學醫學院與附屬醫院簽訂協議，透過完善的臨床管治架構建立聯繫，令到校內的醫護和學生能夠在優質的環境下進行相關教學、臨床培訓和科研。至於國內中山大學醫學院，也有完善的架構支援及協調各附屬醫院的教科研事務。

本港的醫療服務一向是公私營雙軌並行，政府近年亦大力推動公私營合作。香港大學醫療系統在2015年成立，在大學領導團隊的引領下，將臨床培訓和教學擴展到私家醫院。香港大學醫療系統與養和醫院和港怡醫院持續在臨床服務、教學和科研方面協作，為學生帶來更多元化的教學培訓機會。私家醫院加上傳統教學醫院如瑪麗醫院，讓學生能充分地接觸公私營模式的醫學教育和實踐。

公私營協作亦體現在科研發展上。醫學院持續與不同領域和界別的機構協作研究。如於新冠疫情期間，香港大學臨床試驗中心與港怡醫院合作進行新冠疫苗臨床試驗，推動疫苗的研發和使用。政府在2023年的《施政報告》中提及一系列加強本地臨床研究及試驗的措施，鼓勵各界合作進行研究和將成果商業化。醫學院各研究團隊將會發揮專業優勢，積極推動科研成果的轉化和應用，造福社會。香港大學醫療系統亦繼續與各方同心合力，拓展機遇，為本地、內地，以至世界的醫療衞生事業作出貢獻。

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