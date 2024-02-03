3郊園擬設新式露營 增小食亭

【本報訊】漁護署於2022年11月委託顧問公司進行研究，探討在郊野公園3個潛在選址設置新式露營設施的可行性。郊野公園及海岸公園委員會昨日舉行會議，討論新式露營設施的概念設計。顧問公司指，受訪者冀郊野公園能提供便宜的露營選擇，喜歡在草地上露營且贊成在營地設置草坪；指露營人士注重環保的露營習慣，建議可引入妥善廢物管理制度，且偏好低收費或免費。

包括大網仔大棠扶輪公園 3個選址分別是西貢西郊野公園的大網仔、大欖郊野公園的大棠、大帽山郊野公園的扶輪公園。顧問公司進行調研及收集公眾意見後指出，大多受訪者希望郊野公園能提供經濟實惠的露營選擇，但他們也樂見郊野公園設施有所改善。在設計上都是盡可能保留原有設施，但也會增加一些小食亭。

委員會對增加小食亭及僱員提出疑問，如何收回成本如何保持可持續發展。顧問公司回應稱正在磋商營商模式。委員會建議在大欖郊野公園範圍內進行十一號幹線和屯門繞道工程。並建議移除香港仔郊野公園和薄扶林郊野公園內寶雲線與黃泥涌線的132千伏特架空電纜和電塔。