黑點未清除 19分區改用鼠隻活動調查

【本報訊】政府跨部門防治蟲鼠督導委員會昨日召開第十七次會議，並檢視過去一年滅鼠情況，食環署指，2023年共捕獲約6.33萬隻活鼠，較2022年捕獲約4.54萬隻增加約40%。若計及活鼠及死鼠數字，則共滅鼠約9.78萬隻，較前年的7.72萬隻增約30%。不過，連串工作之後，去年下半年完成的最後一次鼠患參考指數調查指數仍達3.5%，較上半年的4%微跌。該署更忽然宣布更改監察鼠患方式，自今年1月起，全港19個食環署分區會進行新的「鼠隻活動調查」，以取代沿用的鼠患參考指數調查。

AI分析熱成圖像推算部署 食環署又指，全港尚有38個未清除的鼠患黑點，及59個新確定的黑點，計劃今年底前將黑點數目減少60%。過去一年，該署又增加了夜間防治鼠患流動隊的數目至31隊、繼續使用各種滅鼠新技術和工具，又擴展食肆在後巷擺放大型垃圾桶暫存垃圾的試驗計劃等。

食環署由今年1月起，會在全港19個食環署分區進行新的「鼠隻活動調查」，以取代沿用的鼠患參考指數調查。該署指，在每個分區，食環署人員會參考投訴數據、捕獲鼠隻數目及地區人士意見等，在約100個監察地點設置熱能探測攝錄機，連續3天於晚上7時至翌晨7時，以每兩分鐘間隔攝取熱成圖像，並運用AI技術分析出現鼠隻的圖像。食環署會按每區所有監測地點沒有鼠隻出現的熱成圖像數目佔所攝取的熱成圖像總數，計算出該區的「無鼠百分比」。食環署會參考分區無鼠百分比，策劃防鼠治鼠工作，並針對黑點地方部署更有效的滅鼠行動。