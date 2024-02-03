將軍澳海濱南橋開放 一家大細寵物打卡

【本報訊】耗資約3億元、連接將軍澳東邊水道兩岸的行人天橋「將軍澳海濱南橋」，昨午開放公眾使用。海濱南橋全長150米，橋面闊6米，可容納最多3,000人停留；南橋亦特設觀景台，方便行人觀賞將軍澳灣的景色。昨有逾百市民特意前往欣賞天橋設計，亦有人帶同子女、寵物到場「打卡」，場面熱鬧。

設觀景台 一覽日落晚霞 海濱南橋於2020年底獲立法會財委會通過，以3億元造價興建，是繼將軍澳跨灣大橋後，本港第二條以S690QL級高強度結構鋼材建成的拱橋；海濱南橋形態纖巧優雅，橋拱及橋身均以波浪為設計主題，恍如海浪在將軍澳灣與東邊水道之間蕩漾，與附近跨灣大橋的拱形設計亦互相呼應。

當局在西岸景觀最開揚的位置設置觀景台，讓市民駐足飽覽將軍澳灣及跨灣大橋美景和日落晚霞。不過，海濱南橋上不設單車徑，市民不能在橋上踩單車。

西貢區議員方國珊亦在社交平台發布「打卡」相，她指海濱南橋落成後，居民往來將軍澳南市中心和日出康城的步行時間，將大大縮短20分鐘，勢會成為將軍澳的新地標、新打卡點。她又促請部門進一步活化橋底空間，讓居民享用。