極端天氣評估機制惹質疑 港鐵：風季前檢視所有報告

【本報訊】因應去年9月初的連場暴雨以及10月初的颱風，港鐵公司早前檢視鐵路系統在極端天氣情況下的應對措施，並在昨日於立法會交代有關工作。有議員質疑港鐵在2021年已列出高風險點，惟當時未有列入黃大仙以及柴灣，關注評估機制是否有改善的地方。港鐵承諾會在今年颱風季前檢視好所有顧問報告。

曾任職港鐵的議員張欣宇指出，過去5年因九號風球或以上致露天段列車停駛僅影響10多小時行車時間，認為不值得為此而冒險行車，又提到2021年港鐵有3年一度極端天氣與氣候變化對鐵路處所的影響研究，惟當時高風險點未有包含黃大仙和柴灣，關注研究機制是否需要改善。港鐵公司常務總監楊美珍承認上一次未有加入柴灣因為一般而言柴灣設計不會水浸。

張欣宇續追問指港鐵員工在「500年一遇大雨」黑雨期間仍有在黃大仙站維修，雖然港鐵有就事件提供指引，然而大眾在事發後才了解該日為有紀錄以來最嚴重的暴雨，認為在發生時間難以估計水位的變化，相關情況下或會變成密閉空間工作。楊美珍承諾日後會為極端天氣設具體維修指引。

議員陳紹雄同樣關注有傳港鐵員工在水位深下工作，認為情況不安全，促港鐵交代內部指引。楊美珍回覆指在「500年一遇大雨」期間維修是經衡量風險，而且非進行高度維修，只是檢查去水口有沒有淤塞，承諾會確保員工安全，重申有信心在今年颱風季前檢視所有顧問報告。

擬加裝感應器 檢測水位 議員田北辰則指「500年一遇大雨」期間，因有突如其來的大雨，人手關閉的防水閘未趕及暴雨，但相信港鐵日後即使加強演練亦非「包生仔」，促每一次有黑雨警告要加派人手到高風險車站巡視，及在相關車站加設水位感應器。楊美珍承諾日後再遇到九號風球中止列車服務前會事先向乘客廣播，讓乘客可以按需要落車。港鐵車務營運及本地鐵路總管李琬玲亦承諾會加派人手，和加裝感應器檢測水位。