監管虛擬幣交易所 港府展諮詢

【本報訊】近年虛擬資產市場不斷發展，為保障投資者，政府計劃加強監管。財經事務及庫務局局長許正宇昨指，當局正與香港金融管理局就穩定幣發行人監管制度的立法建議進行諮詢；金管局亦將推出「沙盒」安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人，傳達監管期望和提供合規指引，諮詢期將於本月底結束。

為期兩個月 月底結束

許正宇在網誌撰文表示，虛擬資產生態圈亦包括一些場外交易所，即普遍稱為OTC（Over-the-counter），多數以實體舖或網上平台形式營運，容易接觸到普羅大眾；而事實上，去年一些有關無牌虛擬資產交易平台的詐騙個案，亦有場外交易所參與其中，誤導投資者將資金轉至這些無牌平台，因此當局認為有需要把場外交易所納入監管，並將於短期內就擬議的監管框架展開諮詢，期望市民和持份者踴躍表達意見。