拓新田科技城 生態影響10年不滅

【本報訊】港府力推北部都會區，其中新田科技城為重點發展項目。政府昨公布新田科技城經修訂的建議發展大綱圖，以及環境影響評估報告。報告指出，擬議發展將會造成部分生境的永久損失；亦會對新田及三寶樹等部分景觀資源造成永久和不可逆轉的損失，即便實施緩解措施，亦要在新田科技城營運10年才會將影響減至「輕微」。有環保團體批評報告與諮詢前的方案幾乎「原封不動」，政府未有正視意見，有如把大灣區僅存最完整的沿海濕地系統作賭博。

報告指出，工程範圍內的生境包括已發展地區及池塘，當中有約89公頃相鄰的池塘生境會永久損失，周邊大約63公頃相鄰的池塘生境亦受到間接干擾影響，若沒有緩解措施，可能會造成不良的生態影響。而工地內的其他淡水濕地生境，包括散布工程項目南部大約3公頃的池塘、及其他沼澤、蘆葦、水道等也將受到直接損失。故政府擬議建立面積約338公頃的三寶樹濕地保育公園，為新田科技城的發展創造環境容量。

報告稱，項目在實施緩解措施前，會對部分景觀資源造成很顯著的影響，其中包括在新田及三寶樹一帶約41%的池塘、在小磡村和石湖圍新村一帶約83%的池塘，以及所有濕耕農地和約76%的旱作農地均受影響。政府會實施適當的緩解措施，相信在施工階段對這些景觀資源造成的剩餘影響會是「較大」，直至營運第10年，方會減少至「輕微」。

環團憂合理化破壞濕地行為 長春社及香港觀鳥會質疑，政府將整個高生態價值及相連的新田魚塘濕地，以斬件式一分為7進行生態價值評估，做法極為罕見，憂會令人誤以為當區魚塘濕地的生態價值低，合理化大規模填塘破壞國際級濕地的行為。

發展局表示，新田科技城發展已完成為期12個月的生態調查，環評報告已上載到網站予公眾查閱，公眾可於今年3月2日或之前就該環評報告提供意見。