電競亞洲盃 港隊臨時退賽 貝鈞奇：原則問題 避免爭議

【本報訊】電競亞洲盃（AFC eAsian Cup）原定前日於卡塔爾多哈揭開序幕，港隊原本有份參與，惟足總於開賽前突然宣布退賽，指遊戲程式未能正確顯示「Hong Kong, China」參賽隊名，又對退賽決定感遺憾。足總會長貝鈞奇昨日表示，事件涉及較敏感的原則性問題，或產生不必要的糾紛或爭議，足總無必要蒙混過關，決定退賽是正視問題。

前往參賽的兩名選手及教練Jay Wong昨午已返抵香港，教練認為今次事件不理想，但能理解，因為發生了不能控制的事情，隊伍亦要接受足總的安排。他們指，現在香港有很多機會遇到類似的事，只是沒想過事件發生在自己身上。選手又指，過去曾代表香港出賽多次，從未遇過類似情況，今次在賽前3小時才收到要退賽的消息，當時真感無話可說。

貝鈞奇昨日出席一個電台節目時表示，以往有港隊參與的國際體育賽事曾播錯國歌，港協暨奧委會已制訂指引，若足總不跟從指引，或會被外界攻擊，亦或會被港協懲罰，所以決定要謹慎處理今次事件。

國際邁亞密訪港 宣傳品「冇問題」 有指美職聯球隊國際邁亞密將訪港進行表演賽，宣傳品亦僅展示「香港隊」，而非「中國香港隊」代表港隊，貝鈞奇認為沒有問題，因為表演賽和國際正規賽事性質不同，並非兩個國家對賽。即使廣東有球隊來港參加表演賽，亦會以「廣東對香港」表達。