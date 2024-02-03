前副社長陳沛敏出庭頂證 指黎佔中「成日去金鐘坐」

陳沛敏

【本報訊】壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司涉違國安法案，昨踏入第22日審訊。張劍虹昨晨完成作供後，輪到前蘋果副社長陳沛敏以從犯證人身份出庭頂證黎智英。陳指自己27年前加入《蘋果》。她又說，黎智英親身參與2014年「佔中」，「有段時間成日去金鐘嗰度坐」，自此國際知名度提升。

本案認罪被告、前蘋果副社長陳沛敏昨午出庭作證。她穿藍色西裝外套。庭上所見，她作供期間未有和黎智英交流，黎則戴着耳機，間中交叉雙手，看似專注聽審；間中雙手掩面和閉目。陳供稱，她在1996年加入《蘋果》，之後一直留在《蘋果》，期間主要參與港聞編採工作。2016年她確診癌症三期，停工7個月。當時她是總編輯，到2017年她復工，並轉做副社長。陳指出，黎智英有鮮明價值取向，支持香港發展民主政制，同時間着重市場是否支持《蘋果》，例如娛樂新聞能否吸引人。

同事覺得老闆「企得前咗」 陳續指，2014年，她仍當《蘋果》副總編輯時，不時會在會議中見到黎智英。黎在會議中，會講述經營理念，他覺得紙媒開始沒落，着重發展網媒，並着緊為新聞加入動畫。陳憶述，當年發生佔領中環事件，歷時數個月，《蘋果》可說每日都有報道，形容數量多，而娛樂新聞版面則相對減少。黎智英當年也有參與「佔中」，自此《蘋果》同事覺得黎在社運中「企得前咗」，國際知名度亦有所提升。案件編號：HCCC 51/2022