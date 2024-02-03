國安群組倘加黎智英 張劍虹：咩都唔使傾

《蘋果》高層憂踩紅線 盼自在表達意見 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹供稱，國安法生效後，黎的言論相對「無咁露骨」；又說為了讓同事自在表達意見，他與《蘋果》高層等人自行開立群組，坦言若把黎智英加到群組，即「咩都唔使傾」，全部由黎智英決定。

昨晨辯方表示沒有問題盤問張劍虹，張遂接受控方覆問。張劍虹指，因應國安法生效，《蘋果》管理層覺得需要「小心啲」，遂採取措施避免觸及「紅線」，但強調這不是白紙黑字的政策，謂黎智英沒有直接說「千祈唔好違國安法」。張憶述，2020年6月，《蘋果》高層開立名為「國安法應變委員會」的聯絡群組，群組成員不包括黎智英。張解釋說，如果群組加入黎智英，「咩都唔使討論，咩都黎生決定晒」；沒有黎智英，彼此會「free（自在）啲」、「坦白啲」表達意見。高層在群組內討論後，如果有需要，就會向黎智英說。

曾指兩制「玩完」 欄目定名「蓋棺」 張說，黎智英覺得國安法生效即代表一國兩制「玩完」，《蘋果》遂按這標準，定下「兩制蓋棺」的欄目。此後，與國安法相關的新聞，版面頂部都寫有「兩制蓋棺」字眼，旁邊的相片中則有「光時」口號。

黎智英在2020年8月被捕，之後獲執法部門批准保釋，至2020年12月黎正式被落案起訴。

國安法生效 黎言論「無咁露骨」 張指，黎智英在獲准保釋的4個月期間，黎仍有在專欄〈成敗樂一笑〉寫文，及主持訪談節目。惟國安法生效後，黎智英的文章及言論相對「無咁露骨，話要制裁要制裁」。另外，英文版《蘋果日報》，黎智英的編採政策是報道中國負面新聞，以及「黃」的觀點，毋須平衡報道。張稱這編採政策從沒有改變。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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