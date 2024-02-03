「綠在區區」年廿八延長服務3小時

【本報訊】去年聖誕假期，環保署多個「綠在區區」回收點休息，部分回收點門外堆滿回收物。為方便市民回收農曆新年前大掃除所產生的回收物，環保署昨公布社區回收網絡「綠在區區」將於今年農曆新年假期設特別營運安排。

「回收便利點」年初一休館 36個「回收便利點」於年廿八（7日）延長服務時間3小時，營運時間由早上9時至晚上10時；在年初二至年初四（11至13日）期間，「回收便利點」亦會開放6個小時，由早上11時至下午5時，供市民自助回收，但不設綠綠賞積分服務。所有「回收便利點」將於年初一（10日）休館。

環保署表示，在「回收便利點」營運時間外，市民仍可將回收物放進門外的自助回收籠或回收投口，但當回收籠或回收投口已滿時，市民不應把回收物放在門外或街上，以免對附近居民及環境造成影響。

至於11間「回收環保站」，當中6間由年初一至年初四將會休館，而「綠在東區」、「綠在元朗」、「綠在深水埗」、「綠在葵青」和「綠在大埔」則會於年初四營業。在休館期間，市民可將回收物放進站內或閘外的自助回收設施。