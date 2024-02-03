港鐵年卅晚通宵行車 今起至初九 周末紅日加班次

【本報訊】農曆新年將至，為便利市民和旅客在新年期間出行，港鐵本地鐵路線及輕鐵7條路線將在農曆年卅晚通宵行車，而當晚午夜12時至翌日清晨6時的列車班次，每班相隔8至20分鐘不等。機場快綫、迪士尼綫、東鐵綫來往羅湖及落馬洲，以及部分輕鐵路線則不會通宵行駛。港鐵亦會由今日起至年初九（18日），在周末和公眾假期不同時段加密班次，料在農曆新年期間合共增加約1,850班車。

而為配合年卅和大年初二晚羅湖口岸延長開放時間至凌晨2時，港鐵東鐵綫往返羅湖站的過境列車服務亦將相應延長。屆時往羅湖方向的尾班車，將在午夜12時56分由金鐘站開出，並在口岸關閉前約14分鐘抵達羅湖站；往金鐘方向的尾班車，則會在凌晨2時半開出。至於東鐵綫落馬洲站將不會延長服務。

花墟實施人流管理 另外，因預計農曆新年前將會有大批市民前往花墟一帶選購年花，執法部門將於今日至下周六（3日至10日）在旺角花墟道一帶實施人流管理措施及特別交通安排，以維持交通順暢及公共安全。執法部門將因應人潮情況，在花墟道、園藝街、園圃街和接鄰的太子道西支路、洗衣街、花園街及運動場道一帶實施人潮管制，亦會有封路安排。