黑幫追債傷人案 5男女落網

【本報訊】本周三（1月31日）凌晨零時許，尖沙咀金巴利道發生傷人案，3名男食客（19至26歲）在一間食肆消夜時遭兇徒襲擊，期間一名4歲內地女童被誤傷。執法部門經調查後，兩日內共拘捕4名男子（30至37歲）和一名20歲女子，涉嫌「傷人」及「襲擊致造成身體傷害」，所有被捕人士已被帶走調查。

殃及鄰桌4歲女童 調查人員表示，案發當日，一輛涉案車輛駛至金巴利道及柯士甸路交界，其中3名疑犯落車後，與一名在金巴利道等候的疑犯會合，繼而一起進入食肆，用棒狀電筒、膠櫈、膠板等各種雜物，襲擊3名目標男子。混亂中，一名坐在鄰桌的4歲女童被殃及，意外擦傷下巴。4名疑犯得逞後，隨即與負責駕駛車輛的女疑犯逃去；所有傷者其後送院，經治理後已陸續出院。

人員經深入調查和分析後，鎖定5名疑犯身份，於本周三及前日，分別在葵涌、荃灣、元朗及上水區拘捕他們，同時尋回涉案車輛，正進行相關搜證工作。初步調查顯示，被捕人士屬同一黑幫，其中一對男女為情侶關係，事件相信由黑幫之間的金錢糾紛引起。

消息指，遇襲男食客俱屬黑幫和勝和成員，其中一人因涉及約60萬元的毒品數糾紛，當晚被14K成員追數釀成血案並殃及無辜。