2日2宗 南亞賊歲晚謀財 掠金鏈街舖當災

相同犯案手法 單獨行事扮豪客 南亞犯案歲晚無休，持續發酵禍港殃民！繼前日深水埗有南亞賊扮豪客闖金舖搶金鏈後，昨日西環有珠寶店遭獨行南亞賊以同一手法，擸走一條約值逾兩萬元金鏈，一名女職員追截賊人時仆倒受傷。執法人員經初步調查後，相信該南亞賊事前曾到目標店舖踩線，正根據現場「天眼」片段追緝竊賊。

昨日中午12時許，西環德輔道西363號一珠寶店職員報案，指一名戴黑色帽南亞漢進入店內聲稱選購金鏈，期間盜走一條約一両重、價值2.3萬元金鏈後，往屈地街方向逃去無蹤。執法人員接報趕至，根據金行職員提供的賊人衣着、容貌特徵等資料在附近兜截，惜暫時未有發現。

據悉，案發珠寶店的閉路電視拍下案發經過，片中可見一名身高約1.8米、瘦身材、蓄短髮，以及戴黑色鴨舌帽、穿藍色外套、灰色牛仔褲及白色運動鞋的南亞漢，站於店內飾櫃前佯裝選購金飾。期間，一名女職員把一條金鏈遞給南亞漢選購，並以計數機計算價錢，南亞漢取過金鏈看了一眼後，即趁女職員不察，擸走金鏈轉身奪門逃去。女職員發現尾隨追截，期間不慎仆倒地上。

女職員追截跌倒傷手 事件中，該名姓李（42歲）金行女職員跌倒致手部受傷，需由救護車送院治理。據了解，涉案南亞匪操英語，案發前疑曾到店內「踩線」。執法人員經初步調查後，把案件列作「盜竊」並追緝賊人。

南亞賊匪無法無天，連續兩日在光天白晝下闖金舖犯案。前日上午11時許，一名南亞漢進入深水埗北河街96C號地下一間金行，在佯裝選購金飾時掠走一條約值2.2萬元金鏈。店主追截不果，無奈報案求助。執法人員趕至兜截，惜暫時未有發現。

南亞兵團及假難民禍港擾民，當中假難民濫用機制留港作奸犯科或做黑工，帶來嚴重治安問題，而每年港府涉及他們的開支數以億元計。當局2023/24年度預算花費14億元在他們身上，比去年度修訂預算的10.68億元大幅增近31%。而本年度的預算花費加上過去11個年度的花費，即整整12個年度白白花費高達110億元。

另外，入境事務處聯同執法部門於本周一至本周四一連4日，在全港多區展開反非法勞工行動，拘捕24名懷疑非法勞工及一名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕人士中，一女子持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。