第二屆大灣區交流 百名護士陸續抵港

【本報訊】醫院管理局去年開展「大灣區專科護理知識交流計劃」，第一屆70名來自大灣區的護士，即將完成為期10個半月的交流。有大灣區護士表示，香港與內地的醫療體系不同，令她大開眼界、增長見識。醫管局表示，第二屆計劃已經展開，共100名來自廣東省的護士參與，首批14名護士已於上月16日到港，其餘預計在本月底前抵達。

第一屆計劃的70名交流護士，於去年4月到港，被安排到醫管局7個聯網的內科及老人科病房，進行為期約10個半月的臨床交流。第一屆計劃將於下星期完成交流，來自佛山市第二人民醫院、在老年心血管科有11年經驗的護士陳翠霞表示，香港與內地的醫療制度不同，各有所長，又指來港的護士都經過遴選，大部分都能夠掌握流利的粵語及英語，溝通上沒有問題，與本地醫護人員相處融洽。

醫管局稱首屆計劃評價正面 醫管局護理總行政經理唐華根表示，首階段大灣區護士交流期間，在兩地醫護、病人等各方面都收到廣泛正面評價，所以決定擴大第二階段交流計劃，由老人科擴至手術科、眼科等。他續指，雖然兩地醫療用語有差別，但強調醫療的專業技能是世界通行，語言不是大問題。他又指，醫管局體系龐大，首屆交流護士約70人，對紓緩人手壓力不會起到結構性效果，未來會與內地相關部門繼續探討擴展計劃的深度。

第二階段計劃有超過650名廣東省護士報名參加，共100人通過遴選，分別來自廣東省14個城市，平均擁有9年相關臨床經驗，全部持有學士學位，當中10人屬於副主任護師級別。首批14名護士上月到港，分別來自心臟重症監護、眼科、內視鏡科；而第二批86名護士預計本月底前抵達，分別來自老年護理和重症監護等。